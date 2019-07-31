МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Главный редактор газеты "Вечерняя Москва", писатель Александр Куприянов представил свой новый роман "Истопник" на творческом вечере в среду в свой день рождения в Доме Нащокина в Москве, передает корр. ТАСС. Это первая книга, опубликованная под настоящей фамилией - ранее автор использовал псевдоним Александр Купер.

Книга повествует о событиях, которые были на самом деле, но вместе с тем персонажи существуют в ином, фантасмагорическом пространстве, встречаются с теми, с кем в принципе встретиться не могли. В "Истопнике", по словам писателя, раскрывается лагерная тема, повествование построено вокруг строительства Дуссе-Алиньского тоннеля на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали узниками ГУЛАГа. С одной стороны скалы его копают заключенные мужского лагеря, с другой - женского, в качестве награды за успешно выполненную работу им обещана "ночь любви". Ведущей линией в романе является любовная.

"Когда я написал этот роман, дал читать друзьям, издатель сказал, что подписывать надо реальной фамилией. Это такая тяжелая правда, это так написано, <...> и я задумался. Есть вещи, за которые надо отвечать фамилией, родом, - сказал ТАСС Куприянов. - По жанру - это кинороман, там есть и элементы утопии, к героям приезжает Сталин, а он никогда там не был. <...> Это такие фантасмагорические сцены в документально-художественном произведении. <...> Это не сталинский роман, он про другое, хотя ужасы там есть. Это любовь, жизнь, трагедия, тяжелая карма, которая висела над народом".

Писатель собирал материалы для романа около 40 лет. Он начал изучать историю вопроса в 1975 году, когда работал собственным корреспондентом хабаровской краевой газеты "Тихоокеанская звезда" на строительстве Байкало-Амурской магистрали, прилетел на работы по восстановлению Дуссе-Алиньского тоннеля, который был проложен в 1939-1953 гг. заключенными, но много лет не использовался и полностью зарос льдом.

"Я хотел бы, чтобы книгу читали молодые люди, которые коснулись бы истории, чтобы они знали, как это было. Я своего читателя вижу до 30 лет, в такой манере она написана, там есть приемы всякие исторические", - рассказал Куприянов ТАСС, отметив, что хотел бы, чтобы книгу читали его внучки.

Поздравления коллег

Коллеги поздравили Куприянова с двойным праздником. Так, например, писатель Юрий Поляков отметил, что присутствует на презентации книги "новорожденного писателя Куприянова", потому что до этого "он был писателем Купером". По его словам, автор обладает особым стилем. "Чем мне всегда нравилась твоя литература, тем, что у тебя слово не журналистское, а писательское, оно очень эмоционально заряженное, очень образное, точное. И читая, начинаешь предоставлять сценарий", - сказал Поляков.

Редактор издательства АСТ Юрий Крылов отметил, что произведение основано на реальной истории. "Когда я увидел текст, понял, что он основывается на правде, сложных событиях, истории. Это история смерти и любви", - рассказал он.

Продюсер и режиссер Федор Попов в беседе с ТАСС не исключил возможности экранизации романа в будущем. "Я еще не прочитал, надо прочитать, я буду очень рад экранизировать книгу своего друга, наверняка, книга интересная, потому что Александр это прожил и пережил очень близко", - сказал он.

Куприянов - автор книг "Надея", "Ангел мой", "Жук золотой", издания выходили под псевдонимом Александр Купер. Обладатель премии "Золотой Дельвиг" за кинороман "Надея", вошедший затем в лонг-лист премии "Русский Букер".