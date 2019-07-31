Богомолов впервые как худрук Театра на Малой Бронной проведет сбор труппы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Константин Богомолов, вступивший в июне в должность художественного руководителя московского Театра на Малой Бронной, впервые в четверг проведет сбор труппы. В преддверии нового театрального сезона будут обсуждаться планы на репертуар вплоть до конца 2020 года, сообщил ТАСС Богомолов.

"На сборе труппы в первую очередь речь пойдет о планах театра, о предстоящем сезоне, более того, о планах до конца 2020 года. О некоторых принципиальных позициях нового руководства, связанных с будущим театра и труппы. <...> У актеров будет очень много работы, интересной, разной, как и планировали, будем обновлять театр, репертуар", - сказал он.

Богомолов добавил, что на сборе будут также затронуты вопросы ремонта, начало которого запланировано в следующем сезоне, и планов театра в связи с переездом на новую площадку - Дворец на Яузе. "Обсудим не только постановки и переезд, но и некоторые юбилейные мероприятия в жизни театра, города и страны", - добавил он.

По его словам, это не только деловая встреча, но и праздничная. "Все увидим друг друга отдохнувшие, это всегда приятный, радостный момент в театре - сбор всей семьи", - сказал Богомолов.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский в мае представил Богомолова коллективу театра в должности художественного руководителя, 25 июня режиссер вступил в должность.

О Богомолове

Богомолов в 1997 году окончил филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 2003-м - ГИТИС. В числе его работ - спектакли "Театральный роман, или Записки покойника" по Михаилу Булгакову, "Много шума из ничего" Уильяма Шекспира, "Гаргантюа и Пантагрюэль" по мотивам романа Франсуа Рабле, "Идеальный муж. Комедия" по произведениям Оскара Уайльда, поставленные на сценах разных театров, в том числе МХТ им. Чехова и Театра Наций.

Неоднократно номинирован на премию "Золотая маска". В 2014 году был удостоен "Приза критики" фестиваля "Золотая маска" за создание спектакля "Идеальный муж. Комедия". Также Богомолов работал в кино, в частности, сделал сериал "Содержанки". Нашумевшим проектом Богомолова стал спектакль "Ай Фак" с Мастерской Брусникина по мотивам романа Виктора Пелевина.