Счетная палата предложила закрепить меры господдержки концертной деятельности

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Счетная палата (СП) РФ выступила с предложением законодательно закрепить меры государственной поддержки развития концертной деятельности, а также проработать механизм государственно-частного партнерства в этой сфере, сообщила пресс-служба СП.

Отмечается, что сейчас основным инструментом поддержки концертных организаций являются субсидии на госзадание. "Их доля в общем объеме бюджетного финансирования концертной деятельности составляет более 76%. Однако целью указанных субсидий является обеспечение только текущей деятельности организации, что не способствует поддержке развития концертной деятельности как сферы искусства. При этом альтернативные источники и инструменты финансирования отрасли не применяются", - цитирует пресс-служба главу департамента СП Светлану Меркушину.

"Контрольное ведомство предлагает правительству исправить ситуацию и закрепить законодательно меры господдержки развития концертной деятельности, а также проработать механизм государственно-частного партнерства в этой сфере", - говорится в релизе.

По мнению СП, концепция развития концертной деятельности реализуется неэффективно, так как "нормативная база для развития этой сферы искусства в полном объеме не создана, охват участников для решения поставленных задач недостаточен".

В Счетной палате указали также на недостатки программы развития музыкального образования, отметив, что с 2015 года число бюджетных мест в профильных учебных заведениях сокращается. "При высокой стоимости обучения это влечет за собой ограничение доступности и музыкального образования, и, как следствие, недостаток профессиональных творческих кадров. В этой связи необходимо пересмотреть подходы к расчету контрольных цифр приема за счет целевых квот", - приводит пресс-служба слова Меркушиной.

Кроме того, по ее словам, необходим системный подход к участию в международных рейтингах концертных и образовательных организаций, что позволит увеличить долю иностранных студентов и преподавателей, а также будет способствовать улучшению имиджа страны.