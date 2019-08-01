Инструменты из литейной мастерской XVII-XVIII веков нашли в центре Москвы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Столичные археологи обнаружили ремесленные инструменты литейной мастерской, которая находилась вблизи улицы Сретенка в XVII - начале XVIII века, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Во время раскопок вблизи улицы Сретенки археологи обнаружили следы небольшой литейной мастерской, которая находилась здесь в XVII - начале XVIII века. Специалисты нашли фрагменты резервуара для воды - большой деревянной бочки, а также ремесленные инструменты. Это два керамических тигля - специальных горшка, которые использовали для первичной выплавки металла из руды, а также часть каменной литейной формы", - говорится в сообщении.

По одной из находок - литейной форме из сланцевой пластины - можно судить об изготавливаемых в мастерской изделиях. На отполированной поверхности вырезаны нательный крест, две пуговицы, литники - каналы для заливки металла - и отверстия для крепежей.

"Москва XVII-XVIII веков являлась крупным ремесленным центром, и одним из распространенных видов промыслов было медное литье, о чем и свидетельствуют данные находки. Тигли прекрасно сохранились. Они изготовлены из огнеупорной керамики - она выдерживала температуру плавления металлов свыше 1 тыс. градусов. Емкости имеют удобную для плавки конусообразную форму с закругленным дном и небольшой носик для слива. Внешние поверхности тиглей сильно обожжены, а на внутренних остались следы сплавов на медной основе", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Сейчас эксперты изучают найденные артефакты в мастерской. После реставрации изделия передадут в фонды столичных музеев.