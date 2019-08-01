Богомолов поставит в Театре на Малой Бронной "Покровские ворота"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первой постановкой Константина Богомолова в качестве художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной станет спектакль, основанный на пьесе Леонида Зорина "Покровские ворота".

"Мы выпустим "Покровские ворота" по пьесе Зорина, это будет моя премьера", - сказал Богомолов в четверг на сборе труппы перед новым сезоном.

Театр на Малой Бронной был основан в 1945 году, первоначально он располагался по другому адресу и назывался просто Московский драматический театр. В 1962 году коллектив переехал в здание на Малой Бронной. В разные годы спектакли в театре ставили такие режиссеры, как Анатолий Эфрос, Евгений Лазарев, Сергей Женовач, Владимир Портнов, Андрей Житинкин. Среди знаменитых постановок театра - "Три сестры", "Ромео и Джульетта", "Отелло", "Месяц в деревне", "Женитьба", "Плутни Скапена". С 2007 года художественным руководителем театра был Сергей Голомазов, 25 июня 2019 года его сменил Константин Богомолов.