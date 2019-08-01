Минкультуры обсудит с Минфином реставрацию старейшего в России буддийского монастыря

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ обсудит с Минфином источники финансирования для реставрации старейшего буддийского храма России - Цугольского дацана в Забайкальском крае. Об этом в четверг ТАСС сообщила замглавы Минкультуры РФ Ольга Ярилова.

"Этот объект включен в проект плана ускоренного развития территории, и мы будем обсуждать с министерством финансов РФ источники для его финансирования. <...> Обсудим это и с Минвостокразвития РФ", - сказала Ярилова, отметив, что реставрация дацана остается в центре внимания министерства.

По словам руководителя государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края Родиона Буянова, для реставрации памятника необходим 191 млн рублей. В ноябре 2017 года народный артист СССР Иосиф Кобзон предложил предусмотреть в федеральном бюджете на 2018 год выделение 123 млн рублей на реставрацию Цугольского дацана. Комитет Госдумы по культуре тогда поддержал это предложение.

Цугольский дацан был основан в 1801 году на правом берегу реки Онон. Монастырь является одним из самых почитаемых у буддистов России.