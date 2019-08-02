Маникюрщица из Воронежа в поисках счастья. В Пулково прошли съемки комедии Даши Чаруши

Молодой режиссер Даша Чаруша завершила в Петербурге съемки своего первого полнометражного фильма — романтической комедии "Марафон желаний", которая, по ее словам, будет похожа одновременно на кинохиты "Терминал", "Амели" и "Дневник Бриджит Джонс". Феерия Тарасовой Аглая Тарасова играет маникюрщицу из Воронежа Марину Гамынину. "У нее случается грустное событие в жизни, и с помощью ее сумасшедшей подруги (ее играет Мария Миногарова — прим. ТАСС) она решает вылететь в Ханты-Мансийск в надежде изменить свою жизнь <…> и застревает на пересадке в Пулково. Дальше происходит череда каких-то где-то нелепых, но на самом деле очень важных ситуаций, с которыми она меняется и начинает любить себя, по-настоящему любить жизнь, начинает разбираться в себе и приходит к концу фильма, мне кажется, другим человеком", — рассказала исполнительница роли героини.

Описание Аглая Тарасова во время съемок фильма "Марафон желаний" © Versus Pictures

То, что именно Тарасова будет играть эту роль, Чаруша решила для себя однозначно и сразу. "Я работала с Аглашей на другом фильме — "Хороший день" — и в принципе знала ее как человека очень одаренного и щедрого в кадре", — рассказала она. Единственное сомнение было связано с тем, что коренная петербурженка "с выговором, со статью, с манерой общения" может не справиться с полным перевоплощением в провинциальную девушку. "Но в общем-то сомнение развеялось буквально после первых проб. То, что делает Аглая Тарасова, — это абсолютный фейерверк и феерия", — считает Чаруша. Сама актриса, для которой исполнение центрального персонажа в "большом метре" стало дебютом, тоже вначале не была уверена в своих силах. "Не то чтобы я такая благовоспитанная девушка, но действительно, грубо говоря, говора у меня нет. И первое время мы думали, делать его или нет. У нас менялись все время города, откуда Марина родом. Но в итоге мы решили, что здесь дело не в говоре, а в ее характере, прямолинейности. При этом она невероятной души человек, с большим сердцем. И когда мы делаем образ, как-то я себя отпускаю: в принципе, такой человек, как Марина, живет во мне и, может быть, в каждом из нас в хорошем смысле", — говорит Тарасова. Этот персонаж получился ярче, чем ее другие работы, призналась она: "Для меня она белка из "Ледникового периода", которая все время бегает, что-то ищет, ничего не понимает, но в итоге будет счастлива".

Описание Дарья Чаруша во время съемок фильма "Марафон желаний" © Versus Pictures

Один из основных атрибутов, фигурирующих в фильме Чаруши, — блокнот Марины со списком желаний. "Все начинается с того, что ей некую концепцию вкладывают в голову о том, что для того, чтобы эти желания реализовались, нужно их как минимум написать, и у нее есть, как цветик-семицветик, эти семь желаний, которые она использует в течение всего фильма", — рассказала она. Магия Нагиева С подбором актера на мужскую роль первого плана получилось намного сложнее, потому что, как призналась режиссер, она точно знала, каким не хочет его видеть, но не могла сформулировать, кто именно был ей нужен в кадре. "Я отчаялась и даже в какой-то момент попала в больницу, под капельницей лежала, потому что понимала, что у меня нет героя, а через неделю — съемки", — вспоминает она. "Были классные ребята, хорошие артисты приходили [на кастинг], но невозможно просто взять хорошего артиста или просто симпатичного харизматичного парня… Должно случиться волшебство: во-первых, должна случиться химия между героями, а во-вторых, должно случиться волшебство узнавания. И вот с Кириллом было такое волшебство узнавания, он смог", — сказала Чаруша.

Описание Кирилл Нагиев и Аглая Тарасова во время съемок фильма "Марафон желаний" © Versus Pictures

Нагиев играет молодого повара. Профессия главного героя была выбрана намеренно, рассказала режиссер. "Мы хотели вывести эту профессию в такой ранг — не пэтэушников, как многие думают про поваров, а романтизировать ее и сказать, что это очень классное, очень крутое направление, сродни искусству", — отметила она. Готовясь к роли, Нагиев летал в Москву на стажировку к одному из ведущих столичных рестораторов Владимиру Мухину. "Ездил с ним по разным ресторанам, освоил какие-то приемы и действительно проникся этой профессией — это настоящее искусство", — рассказал актер. Его кулинарное мастерство зрители обязательно увидят на экране, пообещала режиссер. Кирилл, по его словам, и сам неплохо готовит, его коронное блюдо — плов. "Это семейное традиционное блюдо, на всех праздниках мы готовим плов — с молоком матери впитал рецепт приготовления, скорее даже, с молоком отца (актера и телеведущего Дмитрия Нагиева — прим. ТАСС)", — шутит он.

Для Тарасовой и Нагиева "Марафон желаний" будет уже не первой совместной работой, до этого они встречались на киноплощадке в "Интернах". "Сейчас я встретила Кирилла спустя семь лет, он, конечно, неимоверно изменился, похорошел. Мне очень нравится то, что у нас происходит в кадре, потому что мы играем не сближение романтических героев, а у нас каждая сцена — недоразумение, конфликт, разбирательство, и при этом все равно идет какое-то сближение. Мне кажется, за этим будет интересно наблюдать, чем когда просто играешь классическую лав-стори", — говорит Тарасова. Парадоксы от Гудкова Актер рассказал, что смеялся в голос, читая сценарий фильма. "Он наполнен живым юмором, интересными, смешными разговорами. У нас это бывает достаточно редко", — отмечает он. Над текстом работали Чаруша и известный телеведущий, шоумен и сценарист Александр Гудков. С Гудковым режиссер познакомилась около года назад. "С моей стороны это просто обожание. Он стал моим удивительно близким другом <…> и помог мне написать сценарий, потому что без его искрометного юмора у нас бы не было такой многослойности. Потому что его способность генерировать парадоксальные мысли и ситуации — они вообще ни с чем не сравнимы", — говорит Чаруша.

Описание Александр Гудков во время съемок фильма "Марафон желаний" © Versus Pictures

Создатели картины рассказали, что знаменитый комик не только отвечал за юмор в кадре, но и сам появится на экране. "Он играет у нас, конечно. В очень неожиданной роли — я не буду пока раскрывать какой. Но такого Сашу Гудкова вы еще не видели", — сохранила интригу Чаруша. Сама она, кстати, тоже выступает не только режиссером и сценаристом, но и автором музыки к фильму: "Музыка будет, я пишу. Думаю, что это будет симфонический саундтрек, в каком-то смысле даже классический голливудский, с французским таким оттенком. Потому что, по моему ощущению, у нас получился симбиоз между "Амели", "Бриджит Джонс" и "Терминалом", — сказала она. Все будет хорошо — в любом случае Как и в фильме "Терминал", действие "Марафона желаний" происходит в одной локации — в Пулково. В петербургский аэропорт, по словам режиссера, съемочную группу привело то, что не удалось получить разрешение снимать в московских. "Нам нужен был столичный аэропорт, и мы поняли, что следующая самая близкая столица — это Питер. Это было самое правильное решение. Нигде бы мы не сняли так красиво, как в Пулково", — уверена Чаруша. Оператор картины — Евгений Привин, обладатель "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за свою работу над картиной "Под электрическими облаками" Алексея Германа — младшего. В эпизодах заняты Яна Троянова, Павел Деревянко и Екатерина Варнава.