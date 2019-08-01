В Галерее Уффици во Флоренции начались показы российских фильмов

РИМ, 1 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Показ российского фильма "Анна Каренина. История Вронского" (2017) Карена Шахназарова состоялся в Галерее Уффици в рамках международного проекта "Кино под звездами на площади Уффици". Как корреспонденту ТАСС рассказали в четверг представители организаторов мероприятия с российской стороны - Центра кинофестивалей и международных программ, с этой ленты началась российская программа, которая впервые проводится в рамках фестиваля, учрежденного несколько лет назад по инициативе директора всемирно известного музея Ейке Шмидта.

Представлять картину приехал ее автор - народный артист России, режиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров. "Я в разных странах показывал свои фильмы, но в таком впечатляющем месте, пожалуй, впервые. Очень хорошо, что российские картины попадают на такие показы", - сказал Шахназаров в беседе с корреспондентом ТАСС. Он напомнил, что "Мосфильм" в этом году будет вновь представлен на Венецианском кинофестивале. "Мы везем отреставрированную копию "Калины красной" Шукшина. Мы в Венецианском фестивале с нашими картинами участвуем уже четвертый год подряд", - уточнил он.

По словам директора Центра кинофестивалей и международных программ Татьяны Шумовой, публика с большим энтузиазмом восприняла ленту. "Показ прошел с большим успехом, зрители вспоминали литературные произведения, по которым снята лента. Открывать российскую программу пришел Шмидт, который поблагодарил нас за участие", - поделилась она.

"Анна Каренина. История Вронского" - свободная экранизация сразу нескольких произведений Льва Толстого, включая знаменитый роман, и последняя работа Шахназарова, который выступил одновременно автором сценария, режиссером и продюсером картины. Другой его фильм "Яды, или Всемирная история отравлений" (2001) продолжит российскую программу, в которую вошли также две исторические ленты - классический фильм-балет "Спартак" (1975) в постановке Юрия Григоровича с Владимиром Васильевым м Марисом Лиепой и "Невероятные приключения итальянцев в России" (1973).

Этот фильм Эльдара Рязанова стал первым опытом совместного кинопроизводства СССР и Италии. С итальянской стороны продюсером выступил Дино де Лаурентис, часть ролей исполнили итальянские актеры, комедийная лента была снята в характерном для кинематографа Италии 1970-х годов жанре буффонады. Полюбившаяся в Советском Союзе картина вышла и на экраны в Италии под названием "Сумасшедшая, сумасшедшая, сумасшедшая гонка в России" (Una matta, matta, matta corsa in Russia), однако не имела особого успеха. Завершит российскую кинопрограмму в Уффици 4 августа новый фильм Александры Стреляной "Порт".