Джигарханян впервые после болезни провел сбор труппы Московского драматического театра

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский драматический театр под руководством народного артиста СССР Армена Джигарханяна определил планы на 24-й театральный сезон. Сбор труппы в четверг провел художественный руководитель театра, сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Армен Борисович поздравил коллектив с открытием сезона, директор театра Елена Гильванова зачитала слово от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина. Когда Армен Борисович подъехал, вся труппа вышла встречать его на улицу", - сказали в пресс-службе.

В театре рассказали, что в планах театра ближайший премьерный спектакль "Тетка Чарли" по пьесе английского драматурга Брэндона Томаса. Джигарханян играл в знаменитом фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" по этой пьесе. Также будет поставлен спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по комедии Александра Островского. "Мы готовим к годовщине битвы под Москвой (30 сентября 1941 года - 20 апреля 1942 года - прим. ТАСС) спектакль "Василий Теркин", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Джигарханян не будет занят как актер ни в одном спектакле, но в каждой постановке примет участие как художественный руководитель. "Армен Борисович присутствует на репетициях всех спектаклей, делает замечания, что-то согласовывает", - сказали в театре.

В 2018 году Джигарханян был несколько раз госпитализирован, долгое время он не появлялся на публике в связи с проблемами со здоровьем.

Джигарханян известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Руководит Московским драматическим театром с 1996 года. Народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.