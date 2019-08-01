Театр на Малой Бронной подготовит концерт ко Дню города Москвы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский драматический театр на Малой Бронной подготовит концерт, состоящий из песен о Москве, ко Дню города, который в этом году отмечается 7 и 8 сентября. Об этом в четверг на сборе труппы сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.

"Нам необходимо будет сделать ко Дню города концерт. Я надеюсь, что мы будем играть его в центре Москвы. Концерт будет состоять из песен, которые забыты, про Москву: песни 1930-1960 годов про улицы Москвы, про профессии, про фонари. Я думаю, что нам удастся сделать это тонко, изящно, умно, хорошо и вкусно", - отметил он.

По его словам, в театре немало поющих молодых актеров. "Здесь был и спектакль Сергея Голомазова "Киномания", в котором исполнялись песни из кино", - добавил он. Концерт планируется сделать длительностью около часа, он будет состоять из 10-13 композиций. "Мы хотели бы <...> играть такой концерт на площадях, в скверах", - сказал худрук.