Бутман заявил, что искусственному интеллекту не хватает эмоций для написания музыки

СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект не обладает эмоциями и не допускает ошибок в музыке, которые могут стать новым веянием или вдохновением. Об этом рассказал в четверг на пресс-конференции народный артист России, президент Sochi Jazz Festival Игорь Бутман, отвечая на вопрос про отношение к нейромузыке.

На зимнем Международном фестивале искусств, который прошел в Сочи в феврале, Юрий Башмет впервые исполнил созданное нейросетью произведение.

"Зачем нам искусственный интеллект? У него эмоций никогда не может быть. Иногда бывает, что палец соскочил или карандаш не ту ноту написал, когда без рояля пишешь, потом слушаешь, а это лучше, чем то, что я придумал. Даже ошибка может послужить каким-то новым веянием или вдохновением для чего-то. Поэтому искусственный интеллект - это, может быть, для тех людей, которые этот интеллект и изобрели, для них это как какой-то вызов; для меня лично, конечно, надо писать музыку", - сказал Бутман.

Артист добавил, что в рамках сочинского джазового фестиваля планируется создание конкурса для музыкантов. "Здесь мы тоже хотим создать какой-то конкурс композиторов для новой музыки, привлекать на наш фестиваль, искать и творческие таланты, и творческие победы, предлагать юным и не юным нашим артистам, композиторам, чтобы себя проявили. Проблема эта есть не на ближайшие 50 лет, может быть потом, когда искусственный интеллект научится ошибаться случайно и что-то чувствовать. Пока нет, будем ждать и растить новых композиторов, новых Чайковских, Бетховенов, Чарли Паркеров, Люков Веллингтонов, Георгиев Гаранянов", - отметил Бутман.

Десятый юбилейный Sochi Jazz Festival пройдет в Сочи с 1 по 4 августа. Фестиваль начинается с джазового парада музыкантов по центральным улицам города, также в программе выступления под открытым небом. Концерты участников пройдут в парке науки и искусства "Сириус", Зимнем театре и концертном зале "Фестивальный".

История Sochi Jazz Festival началась в 2010 году, когда в столице XXII Зимних олимпийских игр стартовала Культурная олимпиада. За годы существования фестиваль посетили более 40 тыс. зрителей. Ежегодно по приглашению основателя и президента музыкального форума Игоря Бутмана в Сочи съезжаются лучшие джазмены России, США и стран Европы.