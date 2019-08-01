Курентзис не получал от пермских властей подтверждения о проведении Дягилевского фестиваля

ПЕРМЬ, 1 августа. /ТАСС/. Дирижер Теодор Курентзис после ухода из Пермского театра оперы и балета не получал подтверждения от властей Пермского края о проведении в следующем году в столице региона Международного Дягилевского фестиваля. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что Теодор Курентзис принял решение с 20 августа 2019 года оставить пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета из-за непонимания его деятельности со стороны властей региона и намерен сосредоточиться на дальнейшем развитии оркестра и хора MusicAeterna. Краевое Минкультуры сообщало, что Курентзис останется худруком Международного Дягилевского фестиваля в Перми.

"Надеюсь, что смогу провести в этом городе Дягилевский фестиваль, пока нет подтверждения от власти. Не знаю, буду ли я это делать, я желаю это делать, если будет Дягилевский фестиваль, <...> если продолжать эту линию, я с удовольствием", - сказал Курентзис.

Он также рассказал, что переезжает в Санкт-Петербург, но при этом будет проводить время и в Перми, где у него остался дом, кроме того, дирижер заверил поклонников, что после ухода из пермского театра не станет меньше гастролировать по России. "Все равно мой дом в Перми, в Демидково, я там и собираюсь обитать. <...> больше половины времени мы будем в России, <...> естественно, концертная деятельность будет больше в России сейчас", - добавил он.

Теодор Курентзис - дирижер, с 2011 года - художественный руководитель Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского, с 2012 года - художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля. Основатель и художественный руководитель оркестра musicAeterna и камерного хора musicAeterna, известных как передовые российские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве. Курентзис неоднократно становился обладателем национальной театральной премии "Золотая Маска".