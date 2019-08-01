Историческим мюзиклом "Садко" в Великом Новгороде открылся первый театр под открытым небом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Исторический мюзикл "Садко" увидели жители и гости Великого Новгорода в первом в городе театре под открытым небом. Он открылся в день премьеры исторического шоу, для которого воссоздана атмосфера средневекового Новгорода с помощью декораций из бруса и интерактивной сцены, передает корреспондент ТАСС.

"Я надеюсь, что результат наших трудов вам [зрителям] понравятся: и сам уличный театр, который создан под открытым небом на пустыре, и шоу-программа", - сказал перед началом мюзикла продюсер, инвестор проекта Георгий Писарев, добавив, что театр планируется развивать: расширять площадку и создавать новые программы.

Декорации для исторического шоу на площадке под открытым небом создавались с весны. Чтобы воссоздать эпоху средневекового Новгорода, они выполнены из бруса, а интерактивная сцена рассчитана на 500 зрителей. Подготовкой самого мюзикла новгородские артисты - более 40 человек - занялись прошлой осенью, их костюмы - авторская работа новгородских мастеров. Музыка, стихи, танцы уникальны.

"Основная изюминка музыки мюзикла - артист должен быть не просто вокальным исполнителем, он должен быть прежде всего артистом. Музыкальный текст должен быть подан в соответствии с образом, с действием, проживанием этой роли", - сказала корреспонденту ТАСС музыкальный руководитель мюзикла "Садко" Ольга Курзина.

Показ исторического мюзикла о герое былин Садко запланирован по выходным дням в течение всего туристического сезона.