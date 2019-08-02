Специалисты начали реставрацию атлантов на театре им. Ермоловой в Москве

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Москвы совместно с Российской ассоциацией реставраторов приступили к работам по сохранению скульптур атлантов на театре имени М.Н. Ермоловой на Тверской улице, которые сейчас находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Мосгорнаследия.

"Специалисты уже приступили к проведению работ. Первым шагом стал демонтаж всех аварийных элементов скульптур, далее мастера снимут формы, по которым потом будут отлиты недостающие элементы. Финальным этапом станет их установка на прежнее место. Увидеть обновленных атлантов москвичи смогут осенью этого года", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В ведомстве отметили, что атланты сейчас находятся в аварийном состоянии, поэтому нельзя было дожидаться сроков плановой реставрации фасадов памятника. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, до театра в нем располагался пассаж купчихи Лидии Постниковой, по решению которой дом в конце XIX века был перестроен архитектором Семеном Эйбушицем.