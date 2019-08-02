"Новая Опера" открыла сезон серьезным кадровым пополнением

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Труппа Московского театра "Новая Опера" пополнится в наступившем сезоне солистами из Мариинского, Большого и Пермского театров оперы и балета. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор "Новой Оперы" Дмитрий Сибирцев, отметив, что новые кадровые пополнения станут серьезным усилением труппы.

"Прежде всего, - сказал Сибирцев, - это трое солистов Пермского академического театра оперы и балета имени П.И.Чайковского, которые будут совмещать работу в Перми с выступлениями в нашем театре: Зарина Абаева, Константин Сучков и Борис Рудак. Еще в нашу труппу вливаются замечательный баритон из Мариинки, он же солист Новосибирского театра оперы и балета Павел Янковский, а также солист Большого театра Станислав Мостовой, который недавно дебютировал на сцене "Новой Оперы" в премьерном спектакле оперы "Пушкин" Константина Боярского".

Самой же важной кадровой новостью своего театра Сибирцев назвал назначение на должность главного дирижера Александра Самоилэ, с которым "Новая Опера" сотрудничает на протяжении последних пяти лет.

Первой серьезной работой Самоилэ станет постановка оперы Верди "Стиффелио", которая сначала прозвучит в концертном исполнении предстоящей зимой на традиционном Крещенском фестивале "Новой Оперы", после чего будет осуществлена полноформатная сценическая постановка.

Дмитрий Сибирцев выразил надежду, что новый сезон будет отмечен накоплением творческих сил перед двумя грядущими юбилеями - 30-летием со дня создания театра и 75-летием его основателя Евгения Колобова.

"Планов у нас огромное количество, и мы надеемся, что те артисты, которые придут в нашу труппу, помогут их осуществлению", - сказал руководитель театра.