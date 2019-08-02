МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный ранее на 27 марта 2020 года в Vegas City Hall. Информация о мероприятии удалена с сайтов площадки и артистки.

Катамадзе 22 июня выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", после чего стала объектом критики со стороны грузинского общества. Часть людей раскритиковали ее за то, что ей пришлось выступать в России после жесткого разгона антироссийского митинга 20 июня в Тбилиси у здания парламента. После этого артистка написала на Facebook, что это было ее последнее выступление в России, и выразила солидарность с протестующими.

Нино Катамадзе - грузинская джазовая певица и композитор. На счету Катамадзе совместно с группой Insight также саундтреки к фильмам "Трасса М8" Александра Грабаря, "Убить Короля" Александра Атанесяна, "Любовь с акцентом" Резо Гигинеишвили.

Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Спецназу пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.