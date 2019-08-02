Выставка из коллекции Щукина может стать самой посещаемой в ГМИИ за 38 лет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Выставка "Щукин. Биография коллекции", которая проходит в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве с 19 июня, может побить рекорд посещаемости за 38 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Есть вероятность, что выставка побьет рекорд 2011 года и станет самой посещаемой вплоть до выставки "Москва-Париж" 1981 года. Музей прогнозирует традиционное увеличение посещаемость под закрытие выставки в сентябре", - сказали в пресс-службе. Экспозицию можно будет увидеть до 15 сентября включительно.

В музее добавили, что сейчас на нее в среднем приходит около 4350 человек в день. Абсолютный рекорд принадлежит показу Джоконды в 1974 году. За 45 дней ее увидели 311 100 человек - это 6913 в день. Следующей идет выставка "Москва - Париж. 1900-1930" в 1981 году. В день на нее приходило по 5236 человек, а за весь период - 644 028.

"В истории современной России рекорд у выставки Сальвадора Дали, которая была в 2011 году. За 62 дня выставку посетило 270 000 человек это 4355 в день", - добавили в пресс-службе.

Проект "Щукин. Биография коллекции" рассказывает историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст, который помогают воссоздать собрания братьев - Петра, Дмитрия и Ивана. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

В экспозиции соединились коллекции Пушкинского музея и Эрмитажа - собрание Щукина было разделено в 1948 году между московским и ленинградским музеями. Кроме того, несколько лет назад выставка проходила в Париже и имела большой успех - ее посетили 1 млн 250 тысяч человек.