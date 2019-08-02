Усадьбу "Уткина дача" в Петербурге отреставрируют к концу 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Усадьбу "Уткина дача" в Петербурге, включенную в список объектов культурного наследия Российской Федерации, отреставрируют к концу 2022 года. Об этом сообщил журналистам заведующий филиалом Государственного музея городской скульптуры Евгений Кузнецов.

"Реставрация, надеюсь, закончится у нас в конце 2022 года при удачном финансировании", - сказал Кузнецов, уточнив, что речь идет о вводе в 2022 году в эксплуатацию объекта в целом: главного дома и служебного корпуса.

После реставрации в главном доме будут располагаться выставки, связанные с историей музейного комплекса, там будут воссозданы исторические интерьеры, ряд помещений займут центр по работе с детьми и администрация. В служебном корпусе планируют разместить выставки, связанные с Музеем городской скульптуры. Также в планах восстановить парк, посадить вишневые и яблоневые деревья.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов после посещения Уткиной дачи в рамках рабочего объезда Красногвардейского района сказал, что город поможет с восстановлением объекта культурного наследия. "Восстанавливать такие памятники нам необходимо, это наше достояние и гордость нашего города, хотя много памятников находится в таком сложном положении", - сказал Беглов, отметив, что главное сделано - с начала года проведены противоаварийные работы, и сегодня здание не разрушается. Он сообщил, что на инженерные коммуникации уже выделено 50 млн рублей, в следующем году будет выделено еще порядка 200 млн на восстановление объекта.

Здания усадьбы "Уткина дача", бывшей усадьбы Полторацких, расположенной при впадении реки Оккервиль в реку Охта, возведены в конце XVIII и середине XIX века.