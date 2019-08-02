Художнику Кириллу Арнштаму в Париже вручили российский паспорт

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах России во Франции Артем Студенников вручил в пятницу паспорт гражданина Российской Федерации почетному дарителю Дома русского зарубежья, известному художнику-иллюстратору Кириллу Арнштаму. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

Вручая Арнштаму российский паспорт, Студенников отметил, что "Россия видит в этом восстановление исторической справедливости". Он сердечно поздравил художника с прошедшим юбилеем - в январе 2019 года тому исполнилось 100 лет.

Арнштам покинул Россию вместе с родителями в 1921 году, когда ему было всего два года. Проживая сначала в Берлине, а затем в Париже, он всегда помнил о родине. Лишь в конце 1980-х годов он смог вновь побывать в России, приехав туристом в Ленинград. Как подчеркивает посольство РФ, "все годы жизни за рубежом Арнштам сохранил духовную связь с Россией, вносил весомый вклад в популяризацию русской культуры за рубежом, способствовал возвращению в Россию культурных ценностей".

В 2003-2016 годах в России прошел ряд персональных выставок Арнштама, в частности во Всероссийском музее А. С. Пушкина, в галерее "Монмартр" в Санкт-Петербурге, в Доме русского зарубежья в Москве.

В 2011 году Арнштам стал лауреатом Медали имени Михаила Чехова, присуждаемой за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства.