Фестиваль-путешествие "Человек мира" откроется перформансом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Фестиваль-путешествие "Человек мира", посвященный экспериментам в сфере искусства, стартует в субботу в Санкт-Петербурге музыкально-пластическим перформансом "Симфония мира" на площадке перед Русским музеем. В этом году тема фестиваля - "После и до", путешествие из будущего в прошлое, сообщили журналистам в пресс-службе музея.

"Человек мира" - это фестиваль экспериментов в сфере искусства, который пройдет в Санкт-Петербурге, Москве и Суздальском районе. По задумке организаторов, участники отправятся из будущего в прошлое, от современности к истокам. Каждый этап этого необычного путешествия будет посвящен одному из видов искусства", - рассказали в пресс-службе.

Первый этап фестиваля пройдет в течение дня на Масляном лугу Михайловского сада перед Русским музеем. "Четыре группы музыкантов разных направлений вместе с художниками, танцорами и актерами создадут … трехчасовой перформанс "Симфония Мира". С помощью взаимодействия различных видов искусства будет исследоваться понятие мира как территория доверия, уважения и внимания к ее границам", - отметили в пресс-службе. Гости фестиваля услышат минималистские пьесы современных композиторов Стива Райха, Филиппа Гласса, Павла Карманова и других.

Среди участников "Симфонии мира" - известная скрипачка Ася Соршнева, соединяющая в своем творчестве музыкальные традиции с современными тенденциями в исполнительском мастерстве. Также в рамках перформанса выступят ансамбль ICQ-project, известный своими нетривиальными программами и новым взглядом на исполнение академической музыки, а также джазовый музыкант Аркадий Шилклопер, считающийся одним из лучших валторнистов и исполнителей на альпийском роге в этом жанре. Кроме того, музыкант, художник и дизайнер Михаил Мясоедов представит свой электроакустический проект Brinstaar.

Из Санкт-Петербурга фестиваль переместится в Москву, где 7 августа на площадке напротив Новой Третьяковки пройдет спектакль-променад "Пробка мира" с участием сотни советских ретро-автомобилей. После этого участники отправятся на театральном поезде "Состав Мира" в Суздаль, где фестиваль завершится 10-11 августа пешим и водным путешествием "Река Мира".