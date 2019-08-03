Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide установил рекорд, став самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии. Как сообщила в субботу газета The Guardian, кассовые сборы пока не завершившегося турне превысили $736,7 млн, а впереди у Ширана еще 12 концертов.

После своего завершения Divide, получивший название в честь третьей студийной пластинки музыканта, установит еще один рекорд - по числу поклонников, посетивших концерты исполнителя. В общей сложности на его выступления в ходе затянувшегося на два с половиной года тура было продано 8,5 млн билетов. По обоим показателям Ширан превзошел рекорды ирландской рок-группы U2. Кассовые сборы ее двухгодичного турне "U2 360°", проходившего с 2009 по 2011 год, составили $736,4 млн, а число проданных билетов приближалось к 7,3 млн.

"Спасибо всем и каждому из тех, кто был на моих концертах. Осталось всего 12. Я никогда этого не забуду", - написал исполнитель на своей странице в Instagram.