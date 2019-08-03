Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide установил рекорд, став самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии. Как сообщила в субботу газета The Guardian, кассовые сборы пока не завершившегося турне превысили $736,7 млн, а впереди у Ширана еще 12 концертов.
После своего завершения Divide, получивший название в честь третьей студийной пластинки музыканта, установит еще один рекорд - по числу поклонников, посетивших концерты исполнителя. В общей сложности на его выступления в ходе затянувшегося на два с половиной года тура было продано 8,5 млн билетов. По обоим показателям Ширан превзошел рекорды ирландской рок-группы U2. Кассовые сборы ее двухгодичного турне "U2 360°", проходившего с 2009 по 2011 год, составили $736,4 млн, а число проданных билетов приближалось к 7,3 млн.
"Спасибо всем и каждому из тех, кто был на моих концертах. Осталось всего 12. Я никогда этого не забуду", - написал исполнитель на своей странице в Instagram.
К настоящему моменту 28-летний британец отыграл уже 243 концерта на пяти континентах и впервые выступил в России. На его выступление, прошедшее 19 июля на московском стадионе "Открытие-Арена", пришли около 40 тыс. человек. Он также посетил Парк Горького вместе с супругой Черри Сиборн и расписался на собственной пятиметровой статуе, установленной у входа в парк к приезду музыканта. Впереди у Ширана - Будапешт и Рейкьявик, а затем возвращение на родину, где он выступит в Лидсе и Ипсуиче.
Эд Ширан - один из самых успешных в коммерческом плане артистов. Дебютный альбом Plus, вышедший в 2011 году, был продан тиражом 10 млн экземпляров. Вторая полноформатная запись - Multiply 2014 года - завоевала статус платиновой в общей сложности 90 раз, а по всему миру было продано 16 млн копий. На данный момент продано более 15,5 млн копий альбома Divide.
В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской Империи за вклад, внесенный им в музыкальную сферу и благотворительность. За свою карьеру Ширан четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил пять премий BRIT Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие престижные музыкальные награды.