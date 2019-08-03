Лучшие российские короткометражки покажут на кинофестивале в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Фестиваль уличного кино открылся в Нижнем Новгороде, в третий раз он проводится на Нижне-Волжской набережной, где площадка амфитеатра вмещает 1200 человек. Также планируется проведение конкурсов, розыгрышей, выступление диджеев.

"Показы в рамках конкурсной программы проходят 3 августа. 4 августа на Нижне-Волжской набережной и 9 августа на стадионе "Нижний Новгород" будут показаны лучшие фильмы [фестиваля] за последние пять лет", - сообщил ТАСС региональный координатор мероприятия Егор Мирошин.

Фестиваль уличного кино стартовал 12 июня в Сыктывкаре и продлится до 12 сентября, он пройдет более чем в тысяче городов и поселков России. В конкурсную программу вошли десять короткометражных лент. Фестиваль организован без участия жюри, за лучшие фильмы голосуют зрители светом фонариков мобильных телефонов. Как отмечают организаторы, уровень света на площадках будет фиксироваться, а результаты суммироваться, к сентябрю таким способом определят три лучших фильма.

Проект ежегодного зрительского смотра короткометражных фильмов от молодых авторов стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке. В попечительский совет фестиваля входят председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, президент фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов, кинорежиссеры Валерий Тодоровский и Алексей Попогребский, кинокритик Стас Тыркин. Проект проходит при поддержке фонда президентских грантов, вход на показы свободный.