Третьяковская галерея отметит день рождения Репина концертом

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Концерт в честь 175-летия со дня рождения художника Ильи Репина пройдет в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в воскресенье.

"Концерт состоится в Новой Третьяковке на втором этаже на площадке перед Башней Татлина", - рассказали ТАСС в пресс-службе галереи. В программе мероприятия - Марш Черномора из оперы "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, Песня Волховы из оперы "Садко" Николая Римского-Корсакова, Колокольный звон из оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, русская народная песня "Эй, ухнем…" и другие произведения.

Основным мероприятием в честь 175-летия со дня рождения Репина стала масштабная выставка, которая открылась в Третьяковской галерее 16 марта. За первые два с половиной месяца ее посетили более 270 тыс. человек, статистика за все время работы выставки будет подведена после ее окончания 18 августа.

"Такие масштабные ретроспективы проводятся раз в 25 лет, - отметила в беседе с ТАСС куратор выставки Татьяна Юденкова. - Выставка проходит достаточно ровно, спокойно. Учитывая опыт прошлых выставок, мы постарались сделать все, чтобы посещение было максимально комфортным для зрителей".

Уходя от шаблонов

По ее словам, организаторы выставки попытались представить художника таким образом, чтобы немного его "очистить от тех штампов, стереотипов, идеологических клише, которые навязли в сознании с советского времени для большинства из нас".

Она отметила, что многие воспринимают Репина, как художника, который обращался лишь к темам социального значения, что его интересовала лишь социально-политическая история страны. "Его интересовала тема народа, но не только с точки зрения социальной. И сегодня мы это видим, и зрители это считывают. Поскольку сейчас зритель совершенно другой - он посещает европейские галереи, музеи, многое видел в европейском искусстве, и искусство Репина несомненно является частью этой европейской культуры", - пояснила Юденкова.

По ее словам, Репин много экспериментировал, и в настоящее время это считывается и специалистами, и критиками, и широкой публикой. "Эти новые смыслы сегодня вращаются вокруг вечных тем искусства и мировой культуры. И то сопряжение евангельской проблематики с проблемами современной жизни, которые есть в творчестве Репина, которые были замечены историками искусства в конце XX века, сегодня оказывается более явным, очевидным, легче считывается. В этом смысле наша выставка - тоже процесс по изучению, осмыслению художника", - добавила она.

О художнике

Илья Ефимович Репин родился 5 августа (24 июля) 1844 года в городе Чугуев (ныне Харьковская область Украины) в семье военного поселенца. Учился в местной школе топографов. Уже в 15 лет стал известным в округе мастером и вместе с артелями иконописцев и ремесленников работал по подряду в сельских церквях.

В 1863 году приехал в Петербург и поступил в рисовальную школу Общества поощрения художников. В 1864-1871 годах учился в Академии художеств. За выпускную картину "Воскрешение дочери Иаира" получил Большую золотую медаль и право поездки в качестве пенсионера (стипендиата) академии за границу. В 1873-1876 годах жил в Италии и Франции.

После возвращения из-за границы Илья Репин переехал в Москву. В 1878 году стал членом Товарищества передвижных художественных выставок (передвижником). В 1882 году вернулся в Петербург. В 1892 году получил звание профессора, в 1894 году стал преподавателем Академии художеств. В 1898-1899 годах - ректор Высшего художественного училища при академии. В числе его учеников были Борис Кустодиев, Игорь Грабарь и Валентин Серов.

Мемориальные музеи Репина созданы в его родном городе Чугуев, в поселке Репино (ранее - финский поселок Куоккала, где художник прожил более 30 лет), в селе Ширяево (Самарская область), где художник работал над картиной "Бурлаки на Волге", в Белоруссии. В 1958 году в Москве на Болотной площади (в 1950-1990 годах - площадь Репина) был открыт памятник живописцу (скульптор Матвей Манизер, архитектор Игорь Рожин). Памятники Репину открыты в поселке Репино, в Краснодаре, а в Румянцевском саду Санкт-Петербурга установлен его бюст.