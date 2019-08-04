AP: умер режиссер-документалист Донн Алан Пеннебейкер

ТАСС, 4 августа. Режиссер-документалист, обладатель премии "Оскар" Донн Алан Пеннебейкер умер в возрасте 94 лет. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на сына режиссера.

Пеннебейкер умер в четверг у себя дома в США.

Одними из самых известных работ, снятых режиссером более чем за полувековую творческую карьеру, стали документальные фильмы о выдающихся музыкантах: Бобе Дилане ("Не оглядывайся", 1967), Элисе Купере ("Элис Купер", 1970), Дэвиде Боуи ("Зигги Стардаст и пауки с Марса", 1973), Джими Хендриксе ("Джими Хендрикс на рок-фестивале в Монтерее", 1986), группе Depeche Mode ("101", 1989) и др.

Пеннебейкер также сотрудничал с несколькими президентами США и создал картины о предвыборных кампаниях Джона Кеннеди и Билла Клинтона.

В 2013 году режиссер был удостоен премии "Оскар" за заслуги в кинематографе.