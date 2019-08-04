СМИ: принц Чарльз может принять участие в съемках нового фильма о Бонде

ТАСС, 4 августа. Принц Чарльз получил приглашение сыграть небольшую роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета The Sun .

Создатели картины во время съемок столкнулись с неудачами, включая травму, полученную в мае во время съемочного процесса исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом, а также уход из проекта режиссера Дэнни Бойла в августе 2018 года. "Ни для кого не секрет, что фильм столкнулся с рядом неудач, однако приглашение члена королевской семьи может стать как раз тем, в чем нуждается картина", - отметил собеседник издания на условиях анонимности.

Согласно его информации, принц Чарльз в июне уже приезжал на съемочную площадку, где лично встретился с Крейгом. "Любое подтверждение небольшой роли [принца Чарльза], скорее всего, будет держаться в строжайшем секрете, однако если он откажется, то продюсеры могут обратить свое внимание на принца Гарри и принца Уильяма", - добавил источник.

Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Наследник престола может стать уже вторым членом королевской семьи, задействованным в съемках историй о Джеймсе Бонде. Так, в 2012 году королева Елизавета II стала героиней ролика, снятого к лондонской Олимпиаде. В нем Джеймс Бонд в исполнении актера Дэниела Крэйга приезжает в Букингемский дворец, чтобы увезти с собой Елизавету II на вертолете на Олимпийский стадион на церемонию открытия Игр.

Премьера очередной серии бондианы, официальное название которой пока остается в тайне, состоится в апреле 2020 года. Роль противника Бонда исполнит Рами Малек, получивший в этом году "Оскар" в номинации "Лучший актер".