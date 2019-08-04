Умер Вилли Токарев

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сын певца Вилли Токарева Артем Токарев подтвердил ТАСС в воскресенье смерть российско-американского исполнителя песен в жанре шансон.

"Моего папы больше с нами нет, сейчас решаем вопрос с прощанием и похоронами", - сказал он в беседе с агентством.

Ранее о смерти исполнителя сообщила радиостанция "Эхо Москвы". Вилли Токареву было 84 года.

В репертуаре российского певца песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты, посвящения и другие. Среди наиболее известных: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".

В новость были внесены изменения (16:09 мск) - информацию подтвердил сын Вилли Токарева