СТС снимет пилотную серию сериала по идее участника "Тавриды"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Идея участника видео-смены форума "Таврида" Андрея Сальникова ляжет в основу пилотной серии нового телепроекта СТС "Оливье из будущего". Съемки проекта о поваре, попавшем в прошлое, начнутся после смены, сообщили в воскресенье в пресс-службе форума.

"Идея сериала "Оливье из будущего" Андрея Сальникова из Санкт-Петербурга нашла поддержку руководства телеканала и по окончании смены начнутся съемки пилотной серии проекта. В центре сюжета сериала обычный повар по имени Оливье, который, оказавшись в XIX веке, переворачивает целую эпоху в кулинарии, привнося в прошлое фаст-фуд, маркетинг и современное ведение бизнеса", - говорится в сообщении.

Автор идеи будущего пилота Андрей Сальников рассказал, что жанр проекта можно назвать комедией с элементами приключенческого фильма. "Наша целевая аудитория - люди от 14 лет - прямая аудитория телеканала СТС", - цитирует его пресс-служба.

По словам Сальникова, сериал находится на высокой стадии готовности. "Дописан сценарий, собрана съемочная группа, проведен кастинг, разработаны костюмы и декорации, утверждены локации. Дело за малым - снять!" - подчеркнул автор и предположил, что такой уровень подготовки и привлек "СТС-медиа" к проекту.

Как считает автор сериала, в таком сложном костюмированном проекте локомотивом должен быть большой федеральный канал. "Уверен, что "Оливье из будущего" может стать настоящим событием телевизионного сезона. Первые шаги в этом направлении сделаны", - передает его слова пресс-служба.

О форуме

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на форуме было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Организатором "Тавриды" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".

Пятый форум "Таврида 5.0" проходит в районе Судака и состоит из трех этапов. Первый стартовал 11 мая, его участники вовлечены в создание форума и фестиваля "Таврида - АРТ". В ходе второго этапа, который продлится с 20 июня по 10 августа, пройдут профильные смены, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, блогеры, актеры и режиссеры. Третий этап форума начнется осенью. С 10 сентября по 5 октября пройдут три смены для танцоров и хореографов, художников, скульпторов и искусствоведов, а также писателей, поэтов и литературных критиков.

Участники форума, жители и гости Крыма смогут принять участие в первом фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ", который пройдет с 20 по 26 августа.