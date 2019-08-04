Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Международный блюзовый фестиваль "Мосты" открылся в Санкт-Петербурге в общественном пространстве "Севкабель" на берегу Невы, передает корреспондент ТАСС.

"Фестиваль проходит во второй раз. Наши хэдлайнеры, Джон Немет и Рик Эстрин, более чем заслуженные артисты, многократные лауреаты Blues Music Awards, главной блюзовой награды США", - рассказал собеседник агентства, организатор фестиваля Владимир Русинов.

На двух сценах - акустической и основной, играют музыканты из США, Финляндии, Норвегии. Также свое творчество представляют российские блюзмены из разных городов страны. "Приехало много людей из разных городов, есть музыканты, представляющие Мемфис, Осло, Хельсинки, Екатеринбург, Питер, Москву", - отметил Русинов.

Со цен звучат оригинальные композиции и блюзовые хиты разных лет, здесь есть и импровизированная площадка для танцев, где проводят время поклонники классических американских танцев XX века.

Блюз-фестиваль "Мосты" проходит в Петербурге во второй раз. Его организаторы ставят задачу продемонстрировать отечественной публике основные тенденции в российском, европейском и заокеанском блюзе.