Около 12 тыс. человек посетили площадки десятого Sochi Jazz Festival

СОЧИ, 4 августа. /ТАСС/. Юбилейный Sochi Jazz Festival, который проходил с 1 по 4 августа, собрал порядка 12 тыс. гостей, сообщили ТАСС организаторы.

"За все дни фестиваля его мероприятия в целом посетили около 12 тыс. человек. Завершился музыкальный марафон гала-концертом, который прошел в воскресенье в зале "Фестивальный". На нем выступили двенадцатикратные номинанты на премию Grammy - легендарная группа Spyro Gyra, американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис и бессменные хедлайнеры фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр", - сказал собеседник агентства.

Десятый юбилейный Sochi Jazz Festival по традиции стартовал с джазового парада музыкантов по центральным улицам города, также концерты участников состоялись в парке науки и искусства "Сириус", Зимнем театре и концертном зале "Фестивальный", на других площадках под открытым небом.

История джазового фестиваля в Сочи началась в 2010 году вместе со стартом в олимпийской столице Культурной олимпиады. За годы существования его посетили более 50 тыс. зрителей. Ежегодно по приглашению основателя и президента музыкального форума Игоря Бутмана в Сочи съезжаются лучшие джазмены России, США и стран Европы.