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Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актерам

Он порекомендовал смотреть как можно больше фильмов и интересоваться тем, что было сделано в киноиндустрии в прошлом
Леонардо Ди Каприо Jordan Strauss/Invision/AP
Описание
Леонардо Ди Каприо
© Jordan Strauss/Invision/AP

Леонардо Ди Каприо посоветовал молодым актерам смотреть как можно больше фильмов и равняться на великих предшественников. Об этом он заявил в интервью газете Daily Mirror, отвечая на соответствующий вопрос.

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"Я бы сказал, начните смотреть фильмы. Изучайте, что было сделано до вас. Сравнивайте себя с лучшими и начинайте свой путь, отталкиваясь от этой планки", - заявил Ди Каприо.

Актер также заметил, что он постоянно смотрит фильмы и поражается тому, как много уже было сделано в этой индустрии в прошлом.

"Первое, что я советую всем, кто спрашивает меня о работе в кино, - это помнить, что все сделанное вами остается в истории, выжжено на пленке", - отметил актер.

В интервью Ди Каприо также рассказал о работе с Брэдом Питтом и о фильме "Однажды в... Голливуде", российская премьера которого запланирована на 8 августа. Картина Квентина Тарантино рассказывает о событиях, разворачивающихся в Лос-Анджелесе в 1969 году. В основе сюжета лежит история экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий с участием банды Чарльза Мэнсона и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт.

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