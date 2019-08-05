РНБ оцифрует 4 тыс. уникальных книжных памятников России до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) оцифрует до конца года 4 тыс. особо ценных документов книжного наследия РФ - книжных памятников, хранящихся в ее фондах. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор учреждения Александр Вершинин.

"Вместе с Российской государственной библиотекой мы планируем перевести в цифровой формат всего 8 тыс. документов, относящихся к категории книжных памятников, из них 4 тыс. оцифрует РНБ", - сказал Вершинин, добавив, что всего за шесть лет в стране должно быть оцифровано не менее 48 тыс. книжных памятников.

В рамках национального проекта "Культура" будут оцифровываться рукописные книги и печатные издания в случае выявления их выдающейся духовной, материальной ценности, особого исторического, научного, культурного значения. Так, в этом году РНБ предстоит оцифровывать коллекции рукописных книг славянской и древнерусской традиции XI-XIX веков, книги, изданные в России в XVIII веке в целом, и книги, изданные гражданским шрифтом в 1708-1725 гг., в частности ("Петровскую коллекцию"). Также будут оцифрованы русские географические карты России с XVII века до первой половины XIX века, русский лубок (народная картинка) и плакат XIX - начала XX веков, а также плакаты и афиши культурных мероприятий из коллекции "Ленинград в Великой Отечественной войне".

Вершинин пояснил, что работа по оцифровке книжных памятников не сводится к сканированию, а представляет собой целый комплекс организационных, экспертных и технологических операций, в том числе научную обработку документов, подготовку книг к сканированию с обеспечением мер сохранности, проведение съемки, разработку базы данных.

Опыт национальных библиотек для регионов

Основной целью проекта является обеспечение сохранности и доступности наиболее ценной части отечественных книжных памятников как одной из наиболее значимых материальных и духовных составляющих культуры, отметил Вершинин. Оцифрованные копии будут выставлены в публичном доступе: как на сайте РНБ, так и Национальной электронной библиотеки. В будущем выявленные книжные памятники должны быть внесены в федеральный реестр в порядке, который в настоящее время устанавливается законодательно, пояснил он.

В следующем году планируется начать отбор национальных книжных памятников в регионах, отметил собеседник агентства. К участию в проекте будут приглашены региональные и ведомственные библиотеки, а РНБ и РГБ окажут методическую помощь по выявлению книжных памятников в фондах различных публичных и научных библиотек России.

"Регионы будут так же отбирать те документы, которые считаются книжными памятниками и должны быть внесены в федеральный реестр. Уже сейчас в регионах разворачиваются свои проекты: выявляются книжные памятники регионального уровня, и в последующие годы на этой основе можно будет формировать перечень наименований федерального значения", - рассказал гендиректор РНБ.

Предоставление изданий в открытый доступ предполагается делать постепенно по мере сверки и доработки научного аппарата к каждому изданию. Выставленные издания будут полезны не только специалистам - научным работникам, но и всем интересующимся историей отечественной культуры, добавил собеседник агентства.

О нацпроекте и библиотеке

Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект включает три подраздела: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его исполнение из бюджета в 2019-2024 годы планируется потратить 113,5 млрд руб.

Российская национальная библиотека - это одна из крупнейших в мире библиотек и вторая по величине фондов в РФ. В 2020 году РНБ отметит 225-летие с момента основания. Согласно данным на официальном сайте, в ее фондах хранится около 38 млн. экземпляров произведений печати и других информационных ресурсов, в том числе на электронных носителях. Ежегодно библиотеку посещает более 1 млн читателей, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 5 млн удаленных пользователей.