Премьера сериала Бориса Хлебникова "Шторм" состоится 5 сентября на видеосервисе Start

Сразу два эпизода сериала Бориса Хлебникова "Шторм" появятся на платформе Start 5 сентября. Об этом ТАСС сообщили в видеосервисе.

"Штормовое" предупреждение: сразу два эпизода киносериала Бориса Хлебникова появятся на START 5 сентября. Далее эпизоды оригинального проекта видеосервиса Start - производство Start и кинокомпании "Марс Медиа" - будут выходить на платформе по одному в неделю по четвергам", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокат первой серии фильма c 5 сентября начнется в кинотеатрах КАРО в Москве, Санкт-Петербурге, Казане, Калининграде, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмене и Самаре. Ранее Хлебников показывал макет первого эпизода "Шторма" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи. Показ проходил в рамках внеконкурсной программы.

"Шторм" - драма о противостоянии двух друзей-полицейских, которые стали врагами из-за определенных жизненных обстоятельств. Один из героев, который работает в отделе по борьбе с коррупцией, идет на преступления, чтобы достать деньги на операцию больной жене. Второй пытается эти преступления раскрыть.

"Эта история не про полицию, это история про людей и выбор, который все мы каждый день делаем", - заявил исполнитель главной роли Александр Робак.

Сценарий фильма написала Наталия Мещанинова, вместе с которой Борис Хлебников работал над "Аритмией".