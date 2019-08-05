Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Директор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер не госпитализирован, находится на работе. Об этом он сам сообщил в понедельник ТАСС.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Варшавер госпитализирован в одну из столичных больниц с гипертоническим кризом и остеохондрозом.

"Опровергаю, это ложная информация, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о госпитализации. - Уже было много звонков, а я на работе пребываю и удивлен, откуда такая информация".

Варшавер сообщил, что ему предстоят процедуры, в том числе гастроскопия. "Это каждый нормальный человек должен делать, это не значит, что я уже при смерти нахожусь", - добавил он.

Марку Варшаверу 72 года. Он актер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ. С 1979 года начал работать главным администратором в "Ленкоме". В том же году был назначен на должность директора-распорядителя.