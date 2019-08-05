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Продюсеры фильма "Элефант" готовы судиться с режиссером, убравшим свою фамилию из титров

Режиссер Алексей Красовский в свою очередь заявил, что "уже выигрывал в суде по делу о защите авторского права"

ВЫБОРГ /Ленинградская область/, 5 августа. /ТАСС/. Продюсеры картины "Элефант" готовы к суду с режиссером Алексеем Красовским, снявшим свою фамилию из титров из-за разногласий о версии фильма, которую увидит зритель. Об этом ТАСС сообщил в понедельник один из продюсеров ленты Алексей Гуськов, который также исполнил в ней главную роль.

"Мы ждем. Мы также готовы (к суду - прим.ТАСС)", - сказал Гуськов, комментируя озвученное Красовским намерение решать разногласия с продюсерами в правовом поле. В свою очередь Красовский заявил ТАСС, что ему принадлежат авторские права не только на сценарий, но и на книгу, которую читают за кадром фильма. "Я уже выигрывал в суде по делу о защите авторского права, видимо, пришло время сделать это еще раз", - сказал он.

Фильм "Элефант" 4 августа показали в Выборге в рамках основного конкурса кинофестиваля "Окно в Европу XXVII" без указания имени режиссера, появление картины в прокате запланировано на 19 сентября.

Гуськов рассказал, что есть два договора - авторский и режиссерский. "Так как это человек в одном лице, то в начале пути была договоренность, что все денежные, материальные вещи будут учтены в режиссерском договоре, и они были учтены. Я не имею права разглашать сумму гонорара <…> при условии того, что этот он гонорар получил, а работу не доделал. Так что это чуть-чуть легкий хайп", - сказал Гуськов, отвечая на вопрос о том, передавал ли Красовский продюсерам свои права на сценарий.

Вырезанные сцены

В ходе пресс-брифинга, состоявшегося в понедельник в рамках кинофестиваля, журналистам продемонстрировали сцены, которые не вошли в продюсерскую версию "Элефанта". Гуськов пояснил, что продолжительность продюсерской версии составляет чуть более 1 часа 19 минут, режиссерская - чуть более 1 часа 22 минут.

Гуськов и продюсер Сергей Сельянов объяснили решение убрать ряд фрагментов слабым уровнем актерской игры, продемонстрированной исполнителями эпизодических ролей. "Мы считаем, что в таком ритме, с таким актерским исполнением - у продюсеров тоже есть свое реноме, кроме ответственности экономической - ставить [эти сцены] неправильно", - сказал Гуськов. "Очень хорошо играют в картине все основные актеры, очень плохо - все актеры второго плана, третьего", - отметил Сельянов.

"В любом случае автор этого фильма - режиссер <…> Это его фильм, безусловно, его фильм, не наш, но сделан он в более чистой, более корректной продюсерской версии", - сказал Гуськов. "Мы получили письмо, что в титрах он просит себя не указывать", - добавил он, уточнив, что по совету юриста в титрах была использована формулировка Красовского.

Главный герой картины - детский писатель Валентин Шубин, у которого диагностируют болезнь сердца. В жизни писателя появляется владелец кондитерской фабрики Венсан Амари (Фредерик Бегбедер), который обещает помочь с поиском нового органа.

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