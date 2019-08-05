Театр "У Никитских ворот" просит власти Москвы уволить главного бухгалтера Масляеву

"Это не в интересах театра, чтобы она у нас работала <...> Мы поставили департамент в известность, изначально письменно изложили нашу позицию", - сказал он.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Театр "У Никитских ворот" подал просьбу в департамент культуры Москвы уволить главного бухгалтера театра Нину Масляеву, занимавшую должность главного бухгалтера в автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" и проходящую по соответствующему делу. Об этом ТАСС в понедельник сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.

По словам Розовского, согласно Трудовому кодексу РФ, он не может уволить сотрудника до вынесения приговора суда. "Она призналась в хищениях вместе с другими фигурантами дела, которое всем известно. Можем ли мы доверять человеку, который находится в этом положении?", - отметил худрук театра.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", к работе в которой привлек своих знакомых - Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. Сотрудники студии разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, полагает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Уголовное дело главного бухгалтера организации Нины Масляевой в связи с дачей ею признательных показаний было выделено в отдельное производство. За несколько лет до ареста Масляева работала главным бухгалтером в театре "У Никинтских ворот".