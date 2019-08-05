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Театр "У Никитских ворот" просит власти Москвы уволить главного бухгалтера Масляеву

По словам художественного руководителя театра Марка Розовского, согласно Трудовому кодексу, он не может уволить сотрудника до вынесения приговора суда

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Театр "У Никитских ворот" подал просьбу в департамент культуры Москвы уволить главного бухгалтера театра Нину Масляеву, занимавшую должность главного бухгалтера в автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" и проходящую по соответствующему делу. Об этом ТАСС в понедельник сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.

"Это не в интересах театра, чтобы она у нас работала <...> Мы поставили департамент в известность, изначально письменно изложили нашу позицию", - сказал он.

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По словам Розовского, согласно Трудовому кодексу РФ, он не может уволить сотрудника до вынесения приговора суда. "Она призналась в хищениях вместе с другими фигурантами дела, которое всем известно. Можем ли мы доверять человеку, который находится в этом положении?", - отметил худрук театра.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", к работе в которой привлек своих знакомых - Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. Сотрудники студии разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, полагает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Уголовное дело главного бухгалтера организации Нины Масляевой в связи с дачей ею признательных показаний было выделено в отдельное производство. За несколько лет до ареста Масляева работала главным бухгалтером в театре "У Никинтских ворот".

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