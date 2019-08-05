Американские телекритики назвали лучшие сериалы года

Ассоциация телекритиков США вручила ежегодные премии TCA Awards за выдающиеся достижения в области телевидения. Об этом сообщает портал Variety .

"Покидая Неверленд": скандальный и страшный фильм о Майкле Джексоне

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"Авторская комедия Фиби Уоллер-Бридж "Дрянь" (Fleabag) завоевала три главных приза на 35-й ежегодной церемонии вручения премии TCA", - говорится в сообщении.

Картину признали сериалом года и отметили ее достижения в жанре комедии. Персонально была награждена исполнительница главной роли и сценаристка сериала Фиби Уоллер-Бридж.

Сериал "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul) признали лучшей "драмой", а за индивидуальные достижения в этой категории наградили актрису Мишель Уильямс, исполнившую одну из главных ролей в мини-сериале "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon). В категории лучший мини-сериал награду получил "Чернобыль" (Chernobyl).

В категории "неновостное и информационное кино" победил фильм о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland), а среди лучших новых шоу отметили "Матрешку" (Russian Doll). Приз за вклад в развитие телевидения достался сериалу "Дедвуд" (Deadwood) и его создателю Дэвиду Милчу.

Церемония награждения прошла в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.