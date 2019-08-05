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Снятый на смартфон фильм после успеха на фестивале в Выборге могут выпустить в прокат

Кинокартина "Смерть нам к лицу" рассказывает историю о том, как узнавшая о своей неизлечимой болезни девушка начинает готовиться к похоронам, а ее муж ищет деньги на дорогостоящее лечение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Максим Муссель, один из продюсеров картины российского режиссера Бориса Гуца "Смерть нам к лицу", снятой при помощи смартфона, после успеха у зрителей на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге не исключил, что фильм выйдет в прокат. Об этом он заявил журналистам на брифинге в понедельник.

"Можно сказать, что в большей степени мы делаем ставку на онлайн-платформы. Хотя я могу сказать, что я был очень приятно удивлен - в хорошем смысле слова - вчерашней реакцией зрителей. Я после вчерашнего просмотра всерьез задумался - и буду обсуждать это с Игорем [Мишиным, который также является продюсером фильма], о том, что не надо сбрасывать со счетов "живой" показ, потому что, на мой взгляд, он прошел очень хорошо", - сказал Муссель.

Показ фильма состоялся 4 августа в рамках конкурсной программы "Игровое кино. Осенние премьеры" фестиваля. Режиссер Борис Гуц также сказал, что рассматриваются разные варианты дальнейшего представления картины зрительской аудитории.

Говоря о том, почему он стал снимать кино на смартфон, режиссер отметил, что "мобильное кино дает свободу и невероятную скорость". "Ошибочно считать, что это как-то дискомфортно - на самом деле, когда снимаешь, и у тебя на площадке не 45 человек, а 5-10 человек, режиссеру это [лучше]", - отметил он, добавив, что, если будет подходящий сценарий, он готов снова снимать на мобильный телефон. "Сейчас у меня два новых сценария - один точно не на мобильный, второй - думаем", - сказал он.

"Смерть нам к лицу" стал третьей полнометражной работой 38-летнего режиссера и второй картиной, созданной им с помощью мобильного телефона. Фильм в жанре комедийной мелодрамы рассказывает историю о том, как девушка, узнавшая о своей неизлечимой болезни, начинает готовиться к собственным похоронам, а ее муж ищет деньги на дорогостоящее лечение, пытаясь ее спасти. "Здесь я наконец-то попробовал сделать фильм о том, что люди могут любить. Это фильм вообще не о смертельной болезни, а об отношении людей - там все герои по-разному относятся: кто-то пугается, кто-то убегает, все по-разному - об этом фильм", - сказал он.

Главные роли в картине исполняют Александра Быстржицкая и Даниил Пугаев, в фильме также играют Екатерина Волкова, Полина Ауг и другие. В мае ролик, состоящий из отрывков ленты, был показан гостям в российском павильоне, работавшем на территории 72-го международного Каннского кинофестиваля.

О кинофестивале

Двадцать седьмой фестиваль российского кино "Окно в Европу" проходит в Выборге со 2 по 8 августа. В его программе - около 130 кинокартин игрового, документального и анимационного жанра. В этом году смотр посвящен памяти актера, режиссера и сценариста Ролана Быкова, 90-летие которого будет отмечаться осенью этого года.

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