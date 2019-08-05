"Сплин" и Баста споют песни группы "Кино" в Кремлевском дворце

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Рок-группа "Сплин", рэпер Баста (Василий Вакуленко) и один из основателей, гитарист "Кино" Юрий Каспарян выступят 6 октября в Государственном Кремлевском дворце с программой, посвященной легендарной группе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организатора вечера.

"6 октября на сцене Кремлевского дворца состоится трибьют легендарной группы "Кино" "Звезда по имени солнце", в котором выступят "Симфоническое кино" Юрия Каспаряна и группа "Сплин". Сегодня организаторы раскрыли основную интригу предстоящего концерта. Третьим участником объявлен Василий Вакуленко, известный всем под псевдонимом Баста", - отметили устроители.

Для концерта Баста выбрал композицию Виктора Цоя "Пачка сигарет".

"Цой - это наша юность. В том времени остались наши переживания, это безумная ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций. Первая песня "Кино", которую я услышал - "Пачка сигарет". Ее и еще несколько треков я исполню на этом концерте. Быть участником такого выступления - большая честь для меня", - привели его слова в пресс-службе.

Ранее американская рок-группа Metallica во время своего концерта на московском стадионе "Лужники" исполнила песню "Кино" "Группа крови".

Группа "Кино" была основана в 1982 году в Ленинграде. Лидером и автором большинства песен коллектива, включая "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и др., был Виктор Цой. После его гибели в 1990 году группа распалась.