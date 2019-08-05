Умер автор песни "Снег кружится" Сергей Березин

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Руководитель ВИА "Пламя", композитор, народный артист России Сергей Березин умер в понедельник в возрасте 81 года. Об этом ТАСС сообщила директор ансамбля "Пламя" Гелена Дорфман.

"Сергей Березин скончался сегодня. К сожалению, он давно болел, по поводу прощания информации нет", - сказала она.

Сергей Березин родился в Москве 31 октября 1937 года. С 1973 года он работал в ансамбле "Самоцветы" под управлением Юрия Маликова. В 1975 году основал группу "Пламя". Композитору принадлежат такие хиты, как "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Золотые шары", "Осень". Сочиненные им композиции вошли в репертуар таких исполнителей, как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский.

ВИА "Пламя" является первым исполнителем таких шлягеров, как "Не надо печалиться", "У деревни Крюково", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу", "Не повторяется такое никогда", "Оксана", "Белые крылья", "Дорога железная", "На два дня", "Когда мы любим", "Синие дожди", "Куба далека", "Краснотал", "Детства последний звонок", "Я из Вологды, а ты из Костромы", "Аты-баты, шли солдаты", и многих других.