Коллеги выразили соболезнования в связи со смертью композитора Сергея Березина

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Композитор Сергей Березин был талантливым музыкантом и глубоко порядочным человеком. Такими воспоминаниями поделился с ТАСС в понедельник исполнитель его песни "Снег кружится", народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Народный артист России Сергей Березин умер в понедельник в возрасте 81 года.

"Для нас всех, кто работал с ним, это очень печальное сообщение. Сережа был уникальным по своей музыкальной образованности и человеческой порядочности - ни в каких интригах не участвовал. Очень сожалею, что его больше с нами нет", - сказал Лещенко. Березин был и коллегой, и другом тем, кто с ним работал. "Мы очень дружили, тесно общались", - вспомнил певец.

Лещенко напомнил, что группа "Пламя", которая вместе с Березиным отделилась от ВИА "Самоцветы", была одним из ярчайших коллективов того периода.

Соболезнования в беседе с ТАСС выразил создатель ВИА "Самоцветы", народный артист России Юрий Маликов. "Я только узнал. Трагично, печально. Вчера вот Вилли Токарев [скончался], а сегодня Сергей", - со скорбью заметил он.

Поэтесса Лариса Рубальская вспомнила Березина как "замечательного человека и талантливого композитора". "Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя", - написала она на своей странице в Instagram.