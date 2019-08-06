Боярский и Петренко расскажут о российских театрах в кинороликах в честь Года театра

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Михаил Боярский, Игорь Петренко и другие артисты театра и кино в рамках проекта "Год театра в "России" станут участниками кинороликов, рассказывающих о ведущих театральных школах в городах России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба авиакомпании "Россия", которая выступила инициатором проекта совместно с Межрегиональным независимым профсоюзом актеров театра и кино.

"Театральная карта страны не ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом. Это важный проект, который позволит познакомить пассажиров со знаковыми театральными постановками региональных театров всей России. Уверен, многие путешественники во время полета остановятся именно на просмотре спектаклей", - цитирует министра культуры РФ Владимира Мединского пресс-служба.

В системах развлечений на бортах самолетов авиакомпании пассажиры смогут найти минутные ролики об истории театров крупнейших городов страны. Артисты Театра комедии им. Акимова Михаил Боярский и Дария Лятецкая расскажут о санкт-петербургских театрах, а Василий Уриевский из Театра на Таганке - о московских. Историю театров Новосибирска представит актриса "Современника" Алена Бабенко, екатеринбургских - артистка Театра им. Моссовета Екатерина Гусева. Пассажиры также узнают о театрах Владивостока от Светланы Крючковой (БДТ им. Г.А. Товстоногова) и Игоря Петренко (Государственный академический Малый театр).

Ролики о Санкт-Петербурге будут опубликованы 12 августа. Затем появятся материалы и о других городах: о Москве - 19 августа, о Екатеринбурге - 26 августа, о Новосибирске - 2 сентября и о Владивостоке - 9 сентября. Режиссером и продюсером кинороликов выступил председатель Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис. Проект осуществляется при поддержке портала "Культура.РФ".

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. Информационное агентство России ТАСС - официальный информационный партнер Года театра в России.