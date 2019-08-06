Джазовый фестиваль пройдет в конце августа в нескольких городах Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 6 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Триумф джаза. Ставрополье" пройдет с 26 по 28 августа сразу на площадках трех городов - Железноводска, Пятигорска и Буденновска, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации Пятигорска.

"Жителей и гостей края ждет одно из ярчайших культурных событий в мире музыки. Фестиваль включает в себя не только концерты исполнителей мирового уровня, но еще творческие встречи и мастер-классы", - говорится в сообщении.

Так, 26 августа в Пушкинской галерее Железноводска пройдет джем-сейшн и мастер-класс Александра Машина и Евгения Лебедева (Москва) при участии Александра Мороза (Ставрополь) и Даниила Дунешенко (Ставрополь). Мастер-класс также даст певица и телеведущая Чайна Мозес (США).

"На сцене городского Дома культуры №1 в Пятигорске в этот же день состоится концерт Анастасии Лютовой (Ханты-Мансийск) и Mussorgsky Jazz Orchestra (Санкт-Петербург). Вечером на открытой площадке Железноводска запланирован джазовый парад, открывающий целый ряд выступлений. В частности, концерты дадут Джазовый оркестр (Железноводск), Adam Jazz Band (Ростов-на-Дону), Джаз-оркестр "Академия Джаза" (Москва), Alexander Dovgopoly Project (Москва)", - говорится в пресс-релизе.

Второй день фестиваля в городском Дворце культуры Железноводска будет отмечен творческой встречей с Игорем Бутманом (Москва), мастер-классом "Как стать джазовой звездой" певца Тони Момреля (Великобритания) и пресс-конференцией с участием Павла Овчинникова (Москва). Закроет фестивальный день выступления Момреля, Мозес, Бутмана и Московского джазового оркестра.

"Триумф джаза. Ставрополье" завершится гала-концертом в Доме культуры Буденновска.