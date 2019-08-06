"Миллионер из Балашихи" получил главный приз фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сериал "Миллионер из Балашихи" получили главный приз на II международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest, церемония закрытия которого прошла во вторник в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Профессиональное жюри Realist Web Fest назвало лучшим сериалом смотра российский проект "Миллионер из Балашихи", рассказывающий о молодом предпринимателе, который по ошибке вместо булочной приобретает секс-шоп и пытается не прогореть в этом бизнесе", - отметили в пресс-службе.

Лучшим режиссером стал Шота Гамисония, снявший веб-сериал "В постели" (Россия). Приз за лучшую идею жюри присудило 35-серийному проекту "1968. Digital" Михаила Зыгаря, Карена Шаиняна и Тимура Бекмамбетова, который рассказывает историю героев этого года - Энди Уорхола, Юрия Гагарина, Габриэля Гарсиа Маркеса, Мика Джаггера и других - через экран смартфона, который мог бы у них быть.

Как отметили в пресс-службе, награду за лучший сценарий разделили израильский веб-сериал "Тупик", действие которого разворачивается в постапокалиптическом Иерусалиме после ядерной войны, и американский проект "Театралы", главная героиня которого - известный в узких кругах режиссер, вынужденная руководить любительской труппой в родном университете. В номинации "Лучший персонаж" были отмечены веб-сериалы "Болдиук и Брадок" (Бельгия) и "Ночь любви" (Аргентина).

II международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest проходил в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа. На фестиваль было подано 1300 заявок, в основной конкурс вошли 33 проекта из России, США, Аргентины, Канады, Италии, Китая, Германии, Израиля и других стран.

Фестиваль Realist Web Fest - первый в России международный фестиваль веб-сериалов, организованный мультимедийным проектом Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры Нижнего Новгорода. Впервые он прошел в Нижнем Новгороде в августе 2018 года. В его программе были представлены 30 веб-сериалов из России, Великобритании, Канады, Израиля и других стран. В июне 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и продюсер фестиваля Антон Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве по организации и проведению фестиваля сроком на пять лет.