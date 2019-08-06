Школа драматического искусства готовит спектакли к 200-летию со дня рождения Достоевского

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Театр "Школа драматического искусства" в 33-м сезоне начнет подготовку двух спектаклей, приуроченных к празднованию 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора Достоевского в 2021 году. Театр поставит "Братья Карамазовы" и "Бесы", сообщил ТАСС художественный руководитель режиссерско-актерской лаборатории в театре Игорь Яцко перед сбором труппы.

"К юбилею Достоевского Александр Огарев будет вести лабораторию по "Братьям Карамазовым", а я буду делать "Бесы", восстановлю эту работу, сделаю ее на новом витке. Это будут новые постановки. Но в феврале 2020 года уже на фестивале "Три ступени лаборатории" будут показаны фрагменты этих работ", - сказал Яцко, выступивший режиссером постановки.

Первой премьерой нового театрального сезона станет также постановка Яцко - "Опасные связи" по роману Шодерло де Лакло. Спектакль представят в зале "Манеж" 18 октября. "Было очень много постановок, экранизаций, при наличии одного сюжета и знаковых героев роман имеет разные трактовки, развороты сюжетов, концовки. Я бы хотел в своем спектакле не ограничиться какой-то единой линией, а отразить это многообразие, уделить внимание актуальности материала во все времена", - отметил Яцко.

Помимо этого, в ноябре новую версию трагедии Уильяма Шекспира "Макбет" поставят заслуженный артист России Александр Огарев вместе с художниками Александром Моховым и Марией Лукка. Среди постановок нового сезона также спектакль Михаила Уманца "Обломки" по роману И. А. Гончарова "Обломов". А в мае в театре запланирована премьера театрально-музыкального проекта лауреата национальной премии "Золотая маска" Петра Айду.

По словам Яцко, в планах Школы драматического искусства насыщенная гастрольная деятельность. Так, в честь 33-летия театра будет восстановлен спектакль Анатолия Васильева "Пушкинский утренник", который будет показан на гастролях на Кипре в рамках программы "Россотрудничества" и приурочен к Дням русского языка на Кипре. "Спектакль долгое время шел в репертуаре театра, но последний сезон - нет. Есть идея его восстановить, потому что все участники есть, мы надеемся его прорепетировать уже ко дню рождения театра и к гастролям", - поделился планами режиссер.

Театр также собирается отправиться на международный театральный фестиваль DIVADLO 2019 в чешском городе Пльзень, где будет показан спектакль Дмитрия Крымова "Безприданница" по А. Н. Островскому. Постановка Огарева "Ганди молчал по субботам" поедет на фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" в город Иваново.

Впервые артисты театра станут участниками ХI всероссийского театрального фестиваля "Актеры России - Михаилу Щепкину" в Белгороде, куда привезут спектакль Лаборатории Яцко "Орфей спускается в ад". А спектакль Огарева "Женитьба" с Яцко в главной роли станет спектаклем-открытием III Международного театрального фестиваля "Маскерадъ" в Пензе, после постановка войдет в программу фестиваля Grad teatar Budva в Черногории.

Школа создателя театра

Активно продолжится новая для театра образовательная программа "Школа Васильева". В нее войдут лекции об учении режиссера и создателя театра Анатолия Васильева. Лекции будут читать режиссеры и актеры театра, они поделятся своим опытом работы в рамках этой школы. Программа подразумевает также исследовательскую деятельность, конференции, а в дальнейшем - фестиваль учеников Васильева.