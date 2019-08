Гильермо дель Торо получил звезду на Аллее славы Голливуда

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Кинорежиссер Гильермо дель Торо получил именную звезду на Аллее славы Голливуда, посвятив ее родной Мексике и всем иммигрантам в мире. Как сообщила газета Los Angeles Times, об этом лауреат кинопремии "Оскар" заявил во вторник на церемонии открытии памятного знака в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

"Для меня, как мексиканца, получение звезды - это жест, а в настоящий момент такие жесты не могут быть банальными или обычными", - приводит газета слова режиссера.

"Очень важно, что это происходит именно сейчас, потому что я заявляю всем иммигрантам из любой страны, что им следует верить в шанс, а не в препятствия", - отметил дель Торо, преклонив колено и поцеловав флаг Мексики.

Автор фильмов "Форма воды" (The Shape of Water, 2017), "Хеллбой 2: Золотая армия" (Hellboy II: The Golden Army, 2004), "Лабиринт фавна" (El laberinto del fauno, 2006) является одним из самых известных режиссеров современности. Он был удостоен "Оскара" в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа" за картину "Форма воды" в 2018 году.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания зародилась в 1953 году, а первая звезда - в честь актера Престона Фостера (1900-1970) - была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года. Сейчас на бульваре, являющемся одной из главных достопримечательностей Лос-Анджелеса, насчитывается 2669 именных знаков.