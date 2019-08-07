Сергей Полунин создал благотворительный фонд поддержки и развития искусств в России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Хореограф и артист балета Сергей Полунин рассказал ТАСС, что создал в России благотворительный фонд для поддержки талантливых детей и профессиональных танцоров.

"Только что мы забрали из Министерства юстиции РФ свидетельство о регистрации благотворительного фонда. Его полное название - Благотворительный фонд поддержки и развития искусств Сергея Полунина", - сказал собеседник агентства.

Хореограф выделил три основные цели фонда. Первая - поиск юных талантов по всей России, при этом от поддержки детей из других стран фонд не отказывается. Вторая - поддержка профессиональных танцоров, балетмейстеров, хореографов, композиторов и художников. "Не менее важно поддерживать артистов, когда они уже вышли на профессиональный уровень или, наоборот, находятся в возрасте, который в нашей профессии принято считать предпенсионным. Мир классического танца иерархичен и даже деспотичен, жесткие рамки часто не дают возможности максимально полно раскрыть талант, реализовать все задумки", - добавил он.

В качестве третьей цели Полунин выделил развитие балета как искусства и формирование хореографии будущего.

Он рассказал, что в настоящее время фонд разрабатывает первые благотворительные программы. "Мы представим их позже, а начнем со скаутинга и персональных грантов. Также в стадии формирования находится попечительский совет фонда. Ведем ряд переговоров о партнерстве. Будем рады сотрудничеству с компаниями и организациями, которые разделяют наши ценности. Планы у нас грандиозные", - добавил он.

Полунин отметил, что на личном опыте знает, как важна индивидуальная поддержка, его обучение балету в Лондоне спонсировал Фонд Рудольфа Нуреева, и теперь он понимает, как этот механизм работает, что в нем нужно улучшить. Он рассказал, что в этом году начал поддерживать четырех ребят в Сербии, а создание фонда позволит осуществлять более масштабную и системную работу в России.

О хореографе

Сергей Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 года по 2016 год был премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского государственного балета в Мюнхене. Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат национальной премии "Золотая маска" (2014).