Квентин Тарантино представляет в Москве фильм "Однажды в... Голливуде"

ТАСС/Ruptly

Режиссер Квентин Тарантино представляет свой девятый фильм "Однажды в... Голливуде" в Москве.

Вместе с ним в столицу также приехали продюсеры Шеннон Макинтош и Дэвид Хейман.

"Однажды в... Голливуде" выйдет в российский прокат 8 августа.

События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Она рассказывает историю экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандoй Чарльза Мэнсона, и убийства жены режисcера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт.