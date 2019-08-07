Мединский подарил Тарантино факсимильный сборник стихов Пастернака

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский подарил факсимильный сборник стихов Бориса Пастернака американскому режиссеру Квентину Тарантино, который прибыл в Москву на премьеру своего фильма "Однажды в… Голливуде". Об этом в среду сообщает пресс-служба Минкультуры.

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака. В свой последний визит в Москве в 2004 году он побывал на могиле поэта в Переделкине.

"Американский режиссер Квентин Тарантино, приехавший в Россию на премьеру своего фильма "Однажды в… Голливуде", вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским побывал на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике "Московский Кремль", - отмечено в сообщении. - Мединский провел для знаменитого режиссера большую часть экскурсии по территории Кремля. Глава Минкультуры подарил режиссеру факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах", выпущенной в 1913 году".

В среду Квентин Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом пообщается с прессой и в этот же день побывает на московской премьере своей картины.

Его новый фильм "Однажды в... Голливуде", который показывали на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 8 августа. События картины происходят в Лос-Анджелесе в 1969 году. Главные герои - актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режисcера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт. В фильме свою последнюю роль сыграл Люк Перри.

Самые известные кинокартины 56-летнего Квентина Тарантино - "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка". Режиссер уже приезжал в Россию, в частности, в 2004 году посетил XXVI Московский международный кинофестиваль.