Тарантино рассказал, что хочет снять "суперфильм", который подведет итоги всех его картин

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Американский режиссер Квентин Тарантино, приехавший в Москву со своей картиной "Однажды в... Голливуде", сообщил, что хочет снять фильм, подводящий итоги всех его предыдущих картин.

"Честно говоря, я пока не знаю, что будет в 10-ом фильме. Если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю и каждая из моих картин - маленький вагон в составе одного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма", - сказал Тарантино на пресс-конференции в среду.

Режиссер неоднократно говорил в интервью, что после 10-го фильма планирует завершить карьеру.

Вместе с Тарантино в столицу России приехали продюсеры Шеннон Макинтош и Дэвид Хейман.

"Однажды в... Голливуде", девятый фильм режиссера, выйдет в российский прокат 8 августа. События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Она рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт.

Самые известные кинокартины 56-летнего Тарантино - "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка". Режиссер уже приезжал в Россию, в частности, в 2004 году посетил XXVI Московский международный кинофестиваль.