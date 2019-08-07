Мединский предложил продюсеру фильма Тарантино снимать кино в России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил британскому продюсеру фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", основателю кинокомпании Heyday Films Дэвиду Хейману снимать кинокартины в России. Об этом министр сказал в среду ТАСС.

Тарантино вместе с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом приехал в Москву на премьеру своего фильма "Однажды в... Голливуде". "Всеми организационными вопросами, касающимися съемок, занимается именно Дэвид, мы с ними обсуждали съемки новых картин в России", - сказал Мединский.

По его словам, "продюсер очень заинтересовался" этим предложением. "Дэвид также продюсировал анимационный фильм про приключения медвежонка Паддингтона и "Гравитацию", - отметил министр. Кроме того, Дэвид Хейман приобрел права на экранизацию книг о Гарри Поттере и выступил в роли продюсера всех восьми фильмов серии.

Мединский добавил, что продюсер обсудил с ним введение в России рибейтов (компенсация из бюджета региона части затрат производителя кино или телесериала за съемки на территории субъекта). Министр напомнил, что рибейты уже действуют в некоторых регионах России, и, как надеется глава Минкультуры, вскоре "будут введены по всей России, что позволит привлечь в страну западных кинематографистов".

Фильм "Однажды в... Голливуде", который показывали на Каннском кинофестивале, выйдет в российский прокат 8 августа. События картины происходят в Лос-Анджелесе в 1969 году. Главные герои - актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт. В фильме свою последнюю роль сыграл Люк Перри.

Самые известные кинокартины Квентина Тарантино - "Криминальное чтиво", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка". Режиссер уже приезжал в Россию, в частности, в 2004 году посетил 26-й Московский международный кинофестиваль.